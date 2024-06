Per consentire il regolare svolgimento di una manifestazione, la Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi ha emesso un’apposita ordinanza, n°176 del 24 giugno, che modifica circolazione e sosta nelle aree interessate.

In particolare, da mercoledì 26 a domenica 30 giugno compresi:

Via Circonvallazione ovest (tratto compreso tra via Indipendenza e via Ippolito Nievo) divieto di sosta su entrambi i lati dalle ore 17 alle ore 3 del giorno successivo; divieto di transito dalle ore 19 alle ore 03 del giorno successivo, eccetto residenti ed autorizzati (soci del Circolo Cinofilo e addetti alla manifestazione)

Via Ippolito Nievo e Piazza Falcone Borsellino revocato il divieto di transito dalle ore 23 alle ore 7 del giorno successivo, al fine di permettere l’accesso e la sosta degli avventori alla manifestazione in oggetto.

Stradello cannocchiale prospettico via Parco (da via Circonvallazione Ovest al circolo cinofilo) divieto di sosta e transito eccetto gli autorizzati dalle ore 18 alle ore 3 del giorno successivo.

Via Ippolito Nievo dal civico 22 (Palapaganelli) al civico 18 (area parcheggio di fronte Bocciofila Sassolese) divieto di sosta e transito eccetto gli autorizzati e i possessori di contrassegno invalidi, dalle ore 18 alle ore 3 del giorno successivo.

In occasione, inoltre, della Color Run di sabato 29 giugno, sono imposti divieti e limitazioni alla circolazione lungo il percorso di circa 5 km: via Parco pista ciclabile, vie Superchia e Muraglie, pista natura Secchia, via dei Moli, via Indipendenza, Parco Ducale, viale Nino Bixio, via Palestro. Per consentire il transito in sicurezza dei partecipanti avverranno interruzioni temporanee della circolazione pe il tempo strettamente necessario al passaggio dalle ore 16,30 alle ore 18.