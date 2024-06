Non è ancora possibile transitare sui due ponti sul fiume Secchia chiusi precauzionalmente al traffico nella notte, Ponte Alto a Modena e ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera.

Il livello del fiume, pur avendo superato ampiamente i 10 metri a Ponte Alto (sopra soglia 3, quindi), non ha ancora raggiunto il colmo di piena.

Rimane chiusa anche via Curtatona con il ponte sul torrente Tiepido, così come rimane chiuso, a cura della Provincia, il ponte di Navicello vecchio lungo la diramazione della strada provinciale 255.

Dalle 12 è in vigore l’allerta Rossa per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, mentre continua l’allerta Gialla per temporali.

Rimane attivo anche il monitoraggio del fiume Panaro e di tutti i corsi d’acqua del nodo idraulico modenese.

I volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno attivato una motopompa su fossa Bernarda alla Fossalta.