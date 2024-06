Intorno alle 4 sono stati chiusi per motivi precauzionali i ponti sul fiume Secchia a Modena, a Ponte Alto, e il ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. Il fiume, infatti, a causa delle precipitazioni in corso in pianura e in Appennino ha superato soglia 2.

Chiusa anche via Curtatona con il ponte sul torrente Tiepido ed è in programma da parte della Provincia anche la chiusura del ponte di Navicello vecchio sul Panaro dove i livelli sono in aumento.

Per tutta la giornata è in vigore l’allerta Gialla per criticità idraulica e per temporali diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

È attivo anche il monitoraggio del fiume Panaro e di tutti i corsi d’acqua del nodo idraulico modenese. I volontari del gruppo comunale di protezione civile hanno attivato una motopompa su fossa Bernarda alla Fossalta.

Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo, i volontari della Protezione civile; nel presidio della viabilità la Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale.