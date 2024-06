“Support, not punish – Punire non conviene”. È lo slogan scelto dalla Rete Elide (Enti Locali per l’Innovazione sulle Droghe) in occasione del 26 giugno, Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, per promuovere la valorizzazione delle competenze delle persone, in alternativa a una comunicazione istituzionale di stampo punitivo.

La Rete Elide, a cui aderiscono oggi 13 Enti locali, è nata il 9 giugno 2023 su impulso del Comune di Bologna, che la coordinerà per tre anni, con l’obiettivo di accrescere il ruolo delle città e delle aree metropolitane nel governo del fenomeno e di avviare sperimentazioni di politiche urbane innovative all’insegna della regolazione sociale, condividendo una prospettiva trasversale di promozione della salute e riduzione del danno.

Qui le informazioni: https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/rete-elide-rete-enti-locali-politica-innovativa-droghe



In occasione della Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, i Comuni e le Città metropolitane aderenti alla Rete organizzano in tutta Italia un ricco cartellone di iniziative mirate a far conoscere alla cittadinanza i servizi di riduzione del danno e per le dipendenze, per sostenerne l’importanza e l’interesse per la salute delle persone che usano droghe.

In particolare a Bologna sono previsti due appuntamenti

Giovedì 27 giugno dalle ore 18 nella sede dell’Unità di strada di via Carracci 59, in programma “Due anni fuori binario”. Un appuntamento per festeggiare due anni dell’Unità di strada nella sede di via Carracci e fare conoscere questo servizio alla cittadinanza. In programma una mostra fotografica sul lavoro di prossimità, inaugurata e introdotta dall’assessore a Welfare e salute Luca Rizzo Nervo. A seguire la proiezione di Storie di Strada, il progetto che dà spazio alle voci delle persone che frequentano l’Unità di Strada. Dalle 20, aperitivo e intrattenimento musicale a cura di Bohemian Orchestra.

Qui link all’evento: https://www.facebook.com/share/p/civ1NrAwbawRpHvm/

Giovedì 27 giugno dalle 18.30 alle 20, nel Giardino del Guasto, in programma “Talking Heads vol.II: Ketamina”. Un focus, promosso da Area15 e Beat Project, sull’uso della ketamina, la tipologia, gli effetti, l’utilizzo terapeutico, il mix con altre sostanze, gli elementi di riduzione dei rischi. Al termine dell’evento, la sede di Area15 sarà aperta fino alle 22.30 con uno spazio info point gestito da Beat Project.

“In un anno di attività la Rete Elide si è ampliata passando da sei Enti locali (Bologna, Milano, Torino, Bari, Napoli, Città metropolitana di Roma), agli attuali 13 partner. Segno dell’interesse delle città e delle aree metropolitane a fare rete e scambiare buone prassi, con l’obiettivo di promuovere la riduzione del danno e il governo sociale del fenomeno. Da qui lo slogan che abbiamo scelto ‘Punire non conviene’, con cui miriamo a valorizzare la crescita delle persone, in contrapposizione a una logica esclusivamente punitiva. Gli appuntamenti organizzati per la Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di droga rappresentano in questo senso un’importante occasione per aprire e far conoscere i servizi che nella nostra città operano in questa direzione, promuovendo un approccio orientato alla salute e al benessere di tutti”, sottolinea Luca Rizzo Nervo, Assessore al welfare e alla salute del Comune di Bologna.

Come aderire alla Rete Elide

Per aderire alla Rete Elide, gli Enti locali devono riconoscere la Carta di intenti e il Regolamento della Rete e approvare una delibera di Giunta di adesione alla Rete. Tutte le informazioni sulle modalità di adesione sono disponibili in questa pagina:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/rete-elide-rete-enti-locali-politica-innovativa-droghe



Gli Enti locali aderenti parteciperanno alla prossima assemblea annuale della Rete che si terrà a Milano nella giornata di venerdì 29 novembre.

