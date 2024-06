Con il calendario scolastico, si è conclusa anche l’attività “Vigile amico” con la quale la Polizia Locale del Comune di Formigine porta nelle scuole l’educazione stradale. Nell’anno scolastico 2023/2024 l’attenzione è stata rivolta alle classi terze e quinte delle scuole primarie ed ai bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia del capoluogo e delle frazioni.

L’attività proposta alle classi terze ha avuto come argomento principale il comportamento sulla strada dei pedoni, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti a rispettare le regole per la propria e l’altrui sicurezza. Ad un primo momento formativo in classe, è seguita un’uscita con gli agenti della Polizia Locale che hanno spiegato sul campo, insieme agli insegnanti, le buone norme da seguire quando si attraversa la strada. A questo progetto hanno aderito 14 classi, per un totale di 56 ore di formazione.

Con le classi quinte sono stati approfonditi altri temi riguardanti la bicicletta: il suo utilizzo, le piste ciclabili e come guidarla in maniera sicura. In questo caso le ore formative sono state 16, a favore di 8 classi.

Particolarmente efficace, perché riesce a unire l’aspetto divertente e ludico con la conoscenza delle regole della strada, è stata l’attività proposta ai bambini di 5 anni delle scuole dell’infanzia che si è svolta a Magreta presso la palestra Ferraguti, dove per 15 giorni è stato installato il tappetone didattico della Polizia Locale di Formigine. La città in miniatura rappresentata nel tappetone ha consentito ai giovanissimi utenti della strada di percorrerla in sicurezza, scambiando anche il proprio ruolo (di pedone e ciclista) con quello di agente di Polizia Locale che deve fare rispettare le regole. Hanno aderito 13 classi per un totale di 21 ore. In questa attività ha aderito anche una classe quinta delle scuole primarie, che ha consentito di approfondire ulteriormente i temi della sicurezza stradale anche grazie alla diversa età dei bambini coinvolti.

Ma le attività non si concludono con l’anno scolastico. Durante il periodo estivo, infatti, gli operatori del Comando formiginese hanno contattato i centri estivi del territorio proponendo momenti di educazione stradale, che hanno già preso il via la scorsa settimana con una biciclettata all’Oasi del Colombarone.