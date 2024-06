Chiusa oggi al transito – a causa dei movimenti franosi provocati dai nubifragi dei giorni scorsi – la Sp 76 nel tratto compreso tra il cartello di delimitazione del centro abitato di Carpineti fino all’altezza dell’accesso al Castello di Carpineti.

In particolare, una colata di fango e detriti si è attivata da sotto il Castello fino a raggiungere la carreggiata della strada sottostante, come accertato anche grazie alle riprese effettuate con il drone in dotazione alla Polizia provinciale.

Il provvedimento rimarrà in vigore fino al ripristino delle condizioni di percorrenza in sicurezza. L’accesso al Castello di Carpineti rimane comunque garantito da sud attraverso il tratto di Sp 76 non interessato dalla chiusura.