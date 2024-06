Dopo i primi due singoli Come back to me e Maryline, che hanno ottenuto ottimi piazzamenti nelle classifiche indie di TUTTO IL MONDO, Nicola Ferrari torna con Falling Star, un brano dalle sonorità rock, registrato tra Modena e Milano.

(IMC Produzioni Musicali-Radio Rossa Management/distribuzione Virgin Music Group).

Il brano, il cui mix e mastering – come nel caso dei singoli precedenti – è stato curato da Emilio Munda, autore e produttore SUGAR MUSIC (etichetta discografica di Caterina Caselli), a pochi giorni dalla sua pubblicazione è uscito su tutte le principali piattaforme streaming mondiali, conquistando ottimi risultati su Tower Records Music (Giappone), RECOCHUKU (Giappone), Beatsource Music Streaming, Earone, Wynk Music (india, Sri Lanka, Africa), Boomplay (Africa), Genie (South Corea), Docomo (Giappone), Rutube (Russia), JioSavvn (India) e tanti altri, portando così la sua Sassuolo nel mondo.

Falling Star -spiega l’artista- è un pezzo che parla del bisogno di sentirsi importanti per qualcuno, ovvero accettati e amati per come siamo. Quando ci sentiamo amati da qualcuno vediamo la vita con occhi diversi e tutto appare migliore. Questa canzone parla della speranza e del coraggio che questo incontro crea in ognuno di noi”.

Il videoclip è stato girato presso il Digital Design di Fiorano (Mo), sotto la direzione di Simone Gazzola. Produzione ed arrangiamento sono a cura di Francesco Mignogna.

La direzione Artistica del progetto è di Francesca Mercury.

Ph. Licia Carpi.

Il 2 luglio, presso la Palazzina Ducale della Casiglia a Sassuolo, sede della Confindustria Ceramica, Nicola e la sua band (Daniele Bagni, Nik Messori, Simone Bertoni) terranno un concerto, presentato da Francesca Mercury, nel quale – oltre ad ascoltare tutti e tre i singoli pubblicati – sarà protagonista la musica legata al movimento “Britpop”, sul quale a settembre debutterà un vero e proprio spettacolo teatrale, dedicato ai 30 anni del disco “Definetely Maybe”, che diede l’inizio a quel genere musicale.

Biografia

Nicola Ferrari nasce a Sassuolo il 16/10/90. Dopo la scuola media inizia ad appassionarsi alla musica, ascoltando gruppi come Green Day, OASIS e Red Hot Chili Peppers, ma anche band anni 70 come Led Zeppelin e Rolling Stones. Nel 2004, Durante il liceo si avvicina alla musica e costituisce una band con alcuni compagni di classe, con la quale si esibisce come cantante e chitarrista in tutti i locali e festival della provincia di Reggio Emilia e di Modena, dapprima come cover band e successivamente con brani inediti composti interamente da lui. La collaborazione con la band dura quasi 10 anni fino al 2014, quando inizia un nuovo percorso, per il quale, spinto dalla ricerca di nuove sonorità, da autodidatta passa alla frequentazione di Accademie private sia per la disciplina del canto che quella della chitarra. Costituisce prima un duo e successivamente si propone come solista, che è la sua veste attuale. Nicola è autore e compositore di tutte le musiche e i testi dei suoi brani inediti.

