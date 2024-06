Sono l’azzurra Dorothea Wierer e l’austriaco Dominic Unterweger la regina ed il re della 13esima edizione del Frassinoro Summer Biathlon Festival, tenutasi sul circuito del Polo Integrato Scolastico/Sportivo “Tonino Biondini” davanti ad un pubblico di circa 400 persone.

Un podio che parla italiano nella gara al femminile, con la madrina dell’evento Dorothea Wierer che si è piazzata davanti a Beatrice Trabucchi (seconda) e Michela Carrara (terza). Piazzamenti di rilievo per Samuela Comola (quarta), Rebecca Passler (quinta) e per l’estone Regina Oja (sesta).

Finale al maschile con addirittura tre continenti rappresentati Europa, Nord America ed Asia. Alla fine sul gradino più alto del podio sale l’austriaco Dominic Unterweger, medaglia d’argento per l’italiano Elia Zeni e bronzo per lo statunitense Wrigh Campbell. Quarto posto per il kazako Dyussenov Asset, quinto per l’italiano Patrick Braunhofer e sesto per lo sloveno Matic Bradesko.

Giovani atleti protagonisti del Frassinoro Summer Biathlon Festival al mattino, con la corsa dedicata alle promesse della disciplina combinata che ha visto la vittoria della squadra intitolata a Eckoff Tiril. Medaglia d’oro, dunque, per Gyenna Lamberti, David Maffei, Lorenzo Nicosia, Walter Landry e Irene Di Pietro. Completano il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza, i team dedicati a Bjorndalen Ole Einar (Siria Benassi, Sofia Crovetti, Andrea Biondini, Lara Franchi e Carol Gontel) e a Neuner Lena (Vittoria Amidei, Aurora Salzillo, Alessandro Monteanu, Veronica Capitani e Andrea Orlando).

Grande entusiasmo anche per la presenza di Tina & Milo, le due mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, che saranno presenti anche l’edizione 2025 del Frassinoro Summer Biathlon Festival. Il Frassinoro Summer Biathlon Festival fa parte di “Italia dei Giochi”, programma che si pone l’obiettivo di portare lo spirito olimpico alla gente ed aumentare la cassa di risonanza per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

“Oggi è stato un grande successo sportivo e di pubblico – ha spiegato Marco Zanotti, presidente del comitato organizzativo del Frassinoro Summer Biathlon Festival -. Gli atleti sono contentissimi ed abbiamo avuto dei feedback molto positivi anche dai colleghi di Milano-Cortina 2026, tanto che vogliono pubblicare tutti i nostri contenuti sul sito delle Olimpiadi”.

Il Frassinoro Summer Biathlon Festival si chiuderà domani con il raduno di mountain bike al Polo Integrato Scolastico/Sportivo “Tonino Biondini” dalle ore 8, organizzato dall’associazione Pifonchi, aperto a ciclisti di tutti i livelli.