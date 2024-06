Passaggio di consegne al Rotary Club Reggio Emilia, giunto al suo 75° anniversario.

Giuliano Tagliavini ha passato il collare dello storico service club cittadino a Stefano Maccarini Foscolo Canella.

Consigliere della F.A.R. e fondatore della GMI locale, Maccarini Foscolo Canella ha fondato la Cooperativa Culturale Teatro San Prospero, dirigendola dal 1984 al 1993. Nel 1993 ha fondato la società “INSCENA” srl, diventandone vicepresidente e direttore organizzativo e poi presidente e legale rappresentante, collaborando con prestigiosi teatri italiani come il Teatro Municipale Romolo Valli, il Teatro Verdi di Trieste, l’Ente Lirico “Pier Luigi da Palestrina” di Cagliari. Ha curato oltre 50 allestimenti con la Compagnia Corrado Abbati, nonché mostre e cataloghi d’arte. Dal 2004 al 2009 ha diretto il Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera e dal 2008 è presidente dell’“Associazione per il musicista Alberto Franchetti”.

Per i prossimi dodici mesi Stefano Maccarini Foscolo Canella avrà l’incarico di guidare uno dei più antichi club Rotary in Italia, padrino di tutti gli altri club della provincia di Reggio Emilia.

Giovedì 27 giugno, presso la Corte del Mulino a Fellegara, si è celebrata la tradizionale cerimonia del passaggio di collare, alla presenza dei soci, riuniti con familiari e amici, e numerose autorità rotariane.

L’ormai past president Giuliano Tagliavini ha presentato il resoconto dell’annata 2023-2024: numerosi gli incontri, le visite, i convegni e le attività ispirati dal motto “Leadership, coinvolgimento e passione per creare speranza”. Infatti, l’annata di Tagliavini si è distinta per gli importanti service e contributi di solidarietà, a testimonianza del forte legame del Rotary con Reggio Emilia, a favore di istituzioni cittadine come il Convento dei Cappuccini, la Fondazione I Teatri, la Fondazione Palazzo Magnani, la Deputazione di Storia Patria, l’Ambulatorio di Genetica Oculare dell’Ausl IRCSS Santa Maria Nuova con la donazione di un elettroretinogramma di ultima generazione. A queste donazioni si aggiungono le borse di studio agli studenti meritevoli del Conservatorio “A.Peri-C.Merulo” (Borsa di Studio Augusto e Luciano Del Rio) e ai giovani meritevoli laureati in Ingegneria Meccatronica dell’Unimore (Borsa di Studio Franco Lombardini). L’impegno del Rotary Reggio Emilia ha superato anche i confini cittadini per dare un sostegno concreto sia a favore dell’emergenza alluvione in Emilia-Romagna la scorsa estate sia a favore dell’Ospedale Don Mario Prandi di Ampassimanjeva in Madagascar.

Da ricordare le visite dell’Ambasciatore USA Prof. Emilio Iodice e dell’ambasciatore del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung, nonché i convegni offerti ai cittadini, corredati tutti da panel di relatori di alto rilievo, sul padre costituente Meuccio Ruini in occasione delle celebrazioni della bandiera tricolore, sull’intelligenza artificiale e sulla lotta al bullismo. L’annata di Tagliavini sarà ricordata da Reggio Emilia soprattutto per il grande successo del concerto della Polizia di Stato al Teatro Municipale Romolo Valli dell’11 marzo, nato in collaborazione con la Questura di Reggio Emilia e la Fondazione I Teatri e grazie al sostegno di Reire srl e Studio Galaverni 1925, oltre al prezioso contributo della Fondazione Manodori. Il concerto è stato un regalo del Rotary Club in occasione del suo 75° anniversario per ringraziare ogni singolo cittadino, ogni istituzione e ogni ente che ha condiviso con il club service i valori di amicizia, etica e servizio.

La parola è quindi passata al neo presidente Maccarini Foscolo Canella che ha illustrato le linee guida del suo mandato, dedicato alla cultura e in particolare alle associazioni culturali di Reggio Emilia, che rappresentano un pilastro essenziale per la coesione sociale e lo sviluppo culturale della comunità.

Il presidente Maccarini Foscolo Canella, per l’attuazione del suo programma, si avvarrà della collaborazione di un Consiglio Direttivo che quest’anno sarà composto dal vice presidente Cesare Bellentani, dal segretario Carmelita Ardizzone, dal prefetto Mattia Govi, dal tesoriere Michele Corradini, e dai soci Riccardo Ferretti (consigliere), Lorenzo Ferretti Garsi (consigliere), Emanuele Galaverni (Presidente Incoming), Stefano Ovi (consigliere), Alessandra Renna (consigliere), Lauro Sacchetti (istruttore di club), Daniela Spallanzani (consigliere) e Giuliano Tagliavini (Past President).