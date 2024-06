Poco prima dell’una di questa notte i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza intervenivano in via Papa Giovanni XXIII della località Pontenovo di San Polo d’Enza per i rilievi di un incidente stradale in conseguenza del quale due giovani residenti a Bibbiano sono rimasti feriti.

Sul posto i carabinieri avevano modo di accertare che un 20enne alla guida di un’Audi A6 con a bordo un 16enne mentre percorreva la via Papa Giovanni XXIII con direzione San Polo d’Enza, per cause ancora all’esatto vaglio dei carabinieri di San Polo d’Enza, intervenuti per rilevare il sinistro, ma probabilmente da ricondurre all’intento di evitare l’investimento di un animale che improvvisamente attraversava la strada, fuoriusciva dalla sede stradale. Conducente e passeggero sono rimasti feriti in maniera non grave e sono stati condotti all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per le cure del caso.