Con il mese di luglio, riprendono gli appuntamenti del martedì con le Feste delle frazioni e del mercoledì con il “Luglio col bene che ti voglio”.

Si parte DOMANI (martedì 2 luglio) con Colombaro al centro, per proseguire il 9 luglio con Magreta sotto le stelle, il 16 con la Festa in strada a Corlo e il 23 con Casinalbo sotto le stelle. Tutti gli appuntamenti sono in programma a partire dalle 19 e animeranno le strade dei paesi con musica, gastronomia, sport e mercatini. Presente anche Hub in Villa con lo Street Lab, laboratori di Steam Education per ragazzi da 8 a 12 anni. Gli eventi sono a cura delle Associazioni dei commercianti delle frazioni.

A partire da questo mercoledì, 3 luglio, si rinnova anche la tradizione del Luglio col bene che ti voglio. Ogni settimana, accanto a specialità gastronomiche, negozi aperti fino a tarda sera, mostre d’arte, mercatini ed esposizioni d’auto, i riflettori del palco di piazza Calcagnini saranno puntati su uno spettacolo, offrendo una varietà di intrattenimenti per tutti i gusti. Mercoledì 3 il centro storico formiginese ballerà a ritmo dei The Radio Luxembourg, mentre il 10 toccherà a “Icaro”, concerto tributo a Renato Zero. Nelle due serate, in piazza Italia si potrà assistere a un’esibizione di danza. Mercoledì 17 luglio il protagonista sarà il Centro Danza Happy Dance con “Volando sotto le stelle”, spettacolo di danza aerea che promette di incantare il pubblico con acrobazie mozzafiato. Nella stessa serata, in piazza Italia si potrà ballare boogie woogie e rockabilly. Il 24 luglio sarà dedicato a un concerto tributo a Claudio Baglioni con “Baglioni si nasce”, che celebrerà la carriera di uno dei più amati cantautori italiani. Infine, il 31 luglio, la rassegna a cura di Proform si chiuderà con un dj set di Nicola Zucchi. Nelle ultime due serate piazza Italia sarà animata da dj set, che faranno ballare il pubblico e chiuderanno in bellezza questo mese di festeggiamenti.