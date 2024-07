Tre donne e due uomini, oltre al Sindaco, in Giunta: una squadra giovane, competente e pronta a mettersi al servizio della comunità. Il nuovo team di governo sarà presentato alla Città nel corso del Consiglio comunale di Mercoledì 10 luglio, in via di convocazione.

Letizia Budri, prima donna a ricoprire il ruolo di Sindaco di Mirandola, ha nominato, d’intesa con tutti i partiti della coalizione, i componenti della Giunta comunale per il mandato amministrativo 2024-2029: Marina Marchi – che ricoprirà anche la carica di Vicesindaco- Marco Donnarumma, Federica Luppi, Luca Carafoli e Lisa Secchia.

Budri manterrà le deleghe a Sanità, Protezione Civile, Comunicazione, Personale, Edilizia Urbanistica e Aimag – 40 anni, laureata in Architettura presso l’Università di Ferrara, dal 2010 assunta presso un’importante associazione di categoria, occupandosi di servizi alle imprese e appalti pubblici; dal 2019 ha ricoperto la carica di Vicesindaco del Comune di Mirandola con deleghe a Lavori Pubblici, Edilizia e Urbanistica, Patrimonio, Personale e AIMAG.

Marina Marchi, capolista della civica “Letizia Budri sindaco” sarà Vicesindaco e Assessore a Cultura e Innovazione con deleghe all’attuazione del programma, Istruzione e Formazione, Cultura, Start Up e Innovazione, Fondazione C&G Andreoli, ATER – 58 anni, dopo la laurea in Lettere classiche presso l’Università di Bologna, ha frequentato la scuola di specializzazione in Archeologia tardoantica e medievale ed è Iscritta all’ordine dei giornalisti. Docente di Lettere presso il Liceo Pico di Mirandola, dove ha ricoperto il ruolo di referente all’orientamento e collaboratrice del Dirigente scolastico. Già Assessore nella Giunta Greco con le deleghe all’Istruzione, alla Scuola e alla Cultura.

Marco Donnarumma sarà Assessore allo Sviluppo del territorio con delega ad Attività produttive e commercio, Promozione del territorio, Frazioni, Sicurezza e Politiche giovanili – 25 anni, laureato in Lingue per il Turismo e il Commercio Internazionale, con Master in Gestione di progetti, finanziamenti e fondi europei, è Funzionario pubblico e si occupa di commercio, manifestazioni e promozione del territorio. Da sempre impegnato nel volontariato e nell’associazionismo cattolico. Ha ricoperto il ruolo di consigliere capogruppo di maggioranza durante l’ultima consigliatura ed è il Segretario cittadino della Lega.

Luca Carafoli, terzo per preferenze nella lista civica a sostegno di Budri, sarà Assessore a Politiche economiche e Smart City, con delega a Bilancio, Tributi, Servizi demografici, Servizi informativi e Digitalizzazione – 41 anni, Ingegnere informatico e Dottore di ricerca in Computer science, dopo l’esperienza lavorativa nel mondo dell’università e della ricerca, ha fondato la startup Basiliko, che ha condotto fino alla sua acquisizione da parte di un importante gruppo italiano del settore ICT, all’interno del quale ricopre ora un ruolo manageriale. Da anni collabora anche come docente con diverse scuole di formazione, fondazioni e l’ITS Biomedicale di Mirandola.

Lisa Secchia, in quota FDI, sarà Assessore a Politiche sociali, Sport e Volontariato, con deleghe a Servizi Sociali, Volontariato, Pari opportunità, Disabilità, Famiglia e Sport – 44 anni, laureata come Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, dal 2003 è assunta presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria al Policlinico di Modena, nel laboratorio di Anatomia Patologica. Dal 2016 ha collaborato, in qualità di istruttrice, con diverse palestre e associazioni sportive sul territorio provinciale.

Federica Luppi, già candidata con una lista civica per il centrodestra nel comune di Concordia s.S. alle ultime elezioni amministrative, sarà Assessore a Qualità urbana e Sviluppo sostenibile, con delega a Patrimonio, Lavori Pubblici, Mobilità e Viabilità, Spazio pubblico bene comune, Ambiente e Agricoltura – 39 anni, laureata in Ingegneria per la Sostenibilità dell’Ambiente presso UNIMORE e iscritta all’Ordine degli Ingegneri dal 2010. Dopo aver frequentato un Master in Sistemi di gestione aziendale, ha lavorato in realtà del territorio operanti nei settori della qualità, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro e, ad oggi, è libero professionista in questi settori, oltre a ricoprire il ruolo di docente presso la scuola secondaria. Luppi da marzo 2023 ha ricoperto il ruolo di Assessore a Pari Opportunità, Servizi Sociali e Mobilità per il Comune di Mirandola.

Per quanto riguarda la Presidenza del Consiglio, la proposta che avanzerò all’assemblea sarà quella del consigliere di Forza Italia Antonio Tirabassi, persona stimata e di equilibrio.

“Presento con grande soddisfazione questa squadra di governo, che ritengo una perfetta sintesi fra capacità relazionali, professionali ed esperienza (nonostante un’età media inferiore a quella di molte altre amministrazioni), caratteristiche che ritengo fondamentali per affrontare al meglio il percorso che ci attende. Donne e uomini accomunati da un grande entusiasmo e rispettivamente portatori di una visione in grado di rappresentare al meglio la nostra comunità” – commenta il Sindaco Budri che conclude – “Elementi cardine della nostra azione saranno la partecipazione e il rapporto diretto con la cittadinanza che, assieme all’indispensabile lavoro di squadra tra amministratori e struttura comunale, rappresenteranno le leve principali per dare attuazione ai progetti contenuti nel nostro programma.”