Incidente stradale questa mattina verso le 8.30 in località Rocca Santa Maria di Serramazzoni. Una donna è rimasta incastrata nella vettura in fondo ad una scarpata di 40 metri.

La donna è stata raggiunta e recuperata dalla squadra dei Vigili del fuoco di Sassuolo e da una squadra SAF specializzata in tecniche speleo alpino fluviali e dal personale sanitario del CNSAS e condotta per accertamenti in ospedale.