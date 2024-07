Aumento della nuvolosità nel corso della notte/primo mattino con precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o breve temporale, in estensione dalle pianure prossime al Po alle restanti aree. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio a partire da ovest, con schiarite soprattutto in serata.

Temperature stazionarie le minime, comprese tra 17 e 20 gradi nei centri urbani; massime in diminuzione, più marcata sul settore centro-occidentale, con valori tra 23 e 26 gradi.

Venti deboli, in prevalenza tra est e nord-est con temporanei rinforzi e raffiche nelle aree temporalesche.

Mare mosso o molto mosso con moto ondoso in attenuazione dalla serata.