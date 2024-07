Torna da domani, giovedì 4 luglio, l’ormai tradizionale appuntamento con i “Giovedì sotto le Stelle”: quattro appuntamenti serali organizzati dall’Amministrazione Comunale, Comitato Commercianti del Centro Storico, Sgp e Associazione Senior, con il sostegno della Fondazione di Modena che, dalle 20 alle 24, porteranno in centro eventi e musica, spettacoli, mercatini, giochi per bambini e naturalmente i negozi aperti con promozioni realizzate ad hoc.

“Una kermesse che solamente la sinergia tra pubblico, privato ed associazionismo può realizzare, puntualmente, ogni anno”. Afferma l’Assessore al Commercio, Turismo e Centro Storico Federico Ferrari. “Un ringraziamento particolare va al Comitato Commercianti del Centro Storico che, da sempre, supporta l’Amministrazione Comunale nella promozione e nella valorizzazione della nostra città, ma anche i singoli commercianti e la squadra operai di Sgp. A tutti noi un invito: godiamoci il centro, godiamoci Sassuolo”.

“Ormai da anni il giovedì sera a Sassuolo è “Aperto per festa” – aggiunge Elena Zanni, Presidente del Comitato Commercianti del Centro Storico – quattro giovedì in cui trascorrere le serate nel cuore della città, trovando iniziative in ogni angolo del centro e capaci di soddisfare tutti quanti. Tutto questo grazie all’enorme lavoro ed allo sforzo congiunto dei commercianti sassolesi, dell’Amministrazione Comunale, Sgp e naturalmente del Comitato Commercianti del Centro Storico: tutti quanti assieme, negli anni, abbiamo trasformato quattro serate di apertura straordinaria dei negozi in un vero e proprio evento all’aria aperta, capaci di coinvolgere ogni piazza ed ogni via del centro”.

Da piazzale Della Rosa a piazza Risorgimento, passando per piazza Martiri Partigiani, piazzale Teggia, viale XX Settembre, via Cavallotti, Menotti, Mazzini, Clelia e Fenuzzi: ogni angolo del centro di Sassuolo, a partire da domani, sarà teatro di un’iniziativa o di un appuntamento realizzato in collaborazione con i commercianti in loco.

Il programma del primo Giovedì sotto le Stelle.

Tade Week in piazzale Della Rosa

Ore 21: conferenza con la giornalista e podcaster Cecilia Sala; ore 22 – Concerto della band Sasstonik. A cura di CTG Sassuolo, programma fino al 7 luglio su www.comune.sassuolo.mo.it

Le Stelle Danzanti in piazza Martiri Partigiani – Ore 21: spettacolo di danza a cura di Danzaland

Area bimbi e Food Court in piazza Martiri Partigiani Dalle ore 20

Piazza Piccola Live: anni ‘70 in piazza Garibaldi – Dalle ore 20: con Trio Volare, a seguire dj set in collaborazione con Linea Radio

Mercatino dell’Artigianato e Vintage in viale XX Settembre – Dalle 20

Inaugurazione Clhub in viale XX Settembre, comparto Cristallo – Dalle 20

Antigone al parco Ducale – Dalle 19,30: spettacolo teatrale partecipato a cura di STED (ingresso a pagamento)

Sassuolo Urban Trek da piazzale Teggia

Partenza dalle 19,30: trekking su due percorsi urbani di 6,5 km e 11 km in collaborazione con Gruppo Podistico La Guglia. Offerta minima di iscrizione: € 5, la cifra raccolta andrà in beneficenza all’Asilo Don Milani. Prenotazioni 3475914299 / 3488743407

Gnocco e Tigelle con gli Alpini in piazzale Teggia – Dalle 20: a cura del Gruppo Alpini di San Michele dei Mucchietti

Summer Dance Party in via Cavallotti – Dalle ore 20

Cena animata e Piano Bar in via Mazzini, presso pizzeria “Da Giannico” – Dalle ore 20

Cena e Dj Set in via Clelia – Dalle ore 20

Musica dal vivo in via Menotti – Dalle ore 21

Arte sotto le Stelle in via Fenuzzi – Dalle 20: esposizione opere d’arte a cura del Gruppo Pittori sassolesi Jacopo Cavedoni

DJ Set in piazza Risorgimento presso “Bar Luana” – Dalle ore 20

“Tutto questo, naturalmente, senza mai dimenticare il “fil rouge” che unisce tutti e quattro i giovedì del mese di Luglio – conclude Elena Zanni, Presidente del Comitato Commercianti del Centro Storico – anche quest’anno, fino a tarda sera, nel giorno tradizionalmente dedicato alla chiusura dei negozi, sarà possibile approfittare di straordinarie offerte realizzate ad hoc da ogni singolo commerciante del centro che allestirà la propria bancarella anche davanti alle vetrine per unire la stagione dei saldi all’evento sassolese”.