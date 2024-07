L’incontro fra la vittima e gli odierni arrestati è avvenuto in strada, in zona universitaria.

La donna, una 37enne di origini somale senza fissa dimora, è stata attirata da tre giovani in un appartamento del centro di Bologna per consumare droga, ma una volta nell’abitazione i tre avrebbero preteso un rapporto sessuale e al rifiuto della donna sarebbe scattato il sequestro e la violenza di gruppo. Dopo gli abusi la vittima ha cercato di fuggire gettandosi dal primo piano e cadendo rovinosamente in strada. A dare l’allarme alcuni cittadini attirati dalle urla della donna che nella caduta si è procurata lesioni e la frattura del bacino.

La vicenda risale alle prime ore dello scorso 29 maggio. I carabinieri, dopo le indagini, hanno arrestato un ragazzo di 22 anni, italiano e due tunisini di 17 e 18 anni presunti responsabili di violenza sessuale di gruppo aggravata e sequestro di persona aggravato.