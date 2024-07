Torna anche nel 2024 il “Cinema sotto le stelle”, rassegna estiva che si svolge nel parco della Rocca Rangoni. La rassegna si intitolerà “Voci dal territorio”, musica e parole per raccontare luoghi e comunità. Si parte lunedì 8 luglio e si chiude il 5 agosto.

Nel dettaglio: lunedì 8 luglio “Kissing Gorbaciov”; lunedì 15 luglio “Berchidda Live”; lunedì 22 luglio “Ennio”; lunedì 29 luglio “Karma Clima”; lunedì 5 agosto “Margini”.

Tutti i film avranno come filo conduttore la musica, come espressione vissuta ed esplorata dell’energia del territorio, come lente con cui osservare i fermenti, le inquietudini ma anche le potenzialità di ciascun luogo.

Le proiezioni saranno nel Parco di Rocca Rangoni; inizio proiezioni ore 21.30. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo le proiezioni si terranno allo Spazio Eventi “L. Famigli”.

Dalle 20:30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Punto Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo: l’obiettivo è garantire un servizio di ristoro alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

Poiché la programmazione cinematografica potrebbe subire integrazioni o variazioni, raccomandiamo di seguire il sito www.comune.spilamberto.mo.it.