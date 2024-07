La polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia informa che martedì 09/07/2024, nei propri comuni di Scandiano, Casalgrande, Castellarano e Baiso transiterà il Giro d’Italia Women, e la circolazione subirà importanti modifiche a partire dalle ore 12 sino al termine del passaggio della gara stimato in uscita a Ponte Secchia a Baiso alle ore 14,00.

Le atlete giungeranno da Albinea percorreranno il centro il Pratissolo, proseguendo sulla S.P. 467 (vecchia statale) verso Casalgrande fino alla località Veggia, proseguendo per

Tressano, Castellarano attraversando tutto il centro e immettendosi sulla S.P. 486R in direzione Roteglia, transitando nel centro del paese e reimmettendosi sulla S.P. 486R, svoltando verso la località Lugo e percorrendo la strada sino a reimmettersi sulla S.P. 486 in località Ponte Secchia dove la gara prosegue verso Toano.

Dalle 12,00 alle 14,00 sul percorso di gara non sarà possibile transitare pertanto si invitano i cittadini e le attività ad organizzarsi per ridurre al minimo il disagio.