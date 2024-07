Il Ducati Lenovo Team trionfa nella gara domenicale del Gran Premio di Germania con Francesco Bagnaia, che diventa il pilota più vincente nella storia Ducati in MotoGP e riconquista la testa della classifica piloti. Quarto posto per Enea Bastianini al termine di una bella battaglia con Morbidelli.

Bagnaia è transitato in terza posizione alla prima curva, riuscendo a risalire fino alla prima posizione nei due passaggi seguenti grazie a due sorpassi identici all’ultima curva, prima su Oliveira e poi su Martín. Nel corso del sesto passaggio, Pecco si è visto sopravanzato nuovamente da Martín e, poco dopo, da Morbidelli.

Il campione del mondo in carica ha poi perso leggermente terreno dai due piloti, riuscendo però a metà della corsa a riappropriarsi del secondo posto. Da lì ha avuto inizio una battaglia sul filo dei millesimi tra Bagnaia e Martín, con il distacco tra i due che è rimasto stabile sui sette decimi di secondo per diversi passaggi. Bagnaia non ha gettato la spugna, determinato fino alla fine a ricucire il gap ed allo stesso tempo, mettendo pressione sul rivale. Il colpo di scena è arrivato alla prima staccata del penultimo giro, quando Martín è uscito di scena a causa di una scivolata, lasciando pista libera a Bagnaia che si è involato verso il sesto successo della stagione nella gara domenicale, nel giorno del suo duecentesimo Gran Premio in carriera.

Bastianini è stato autore di un’ottima performance dalla nona posizione in griglia, nonostante un piccolo intoppo al via, con il pilota Ducati numero 23 protagonista di una bella battaglia prima con Marc Márquez e successivamente con Franco Morbidelli. Quest’ultima è valsa a Enea il quarto posto al traguardo, nonostante i numerosi scambi di posizione tra i due nell’ultima parte di gara.

Al termine del nono evento della stagione 2024 MotoGP, Bagnaia è al vertice della classifica piloti con 10 punti di vantaggio su Martín, mentre Bastianini è quarto a 67 lunghezze dal compagno di squadra. Il Ducati Lenovo Team sale a quota 377 punti, mantenendosi al comando della classifica a squadre, con Ducati sempre in vetta alla classifica costruttori (315 punti).

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione tra poco meno di un mese (dal 2 al 4 di agosto) per il Monster Energy British Grand Prix a Silverstone.