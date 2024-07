Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 luglio, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 Bologna Centro, o allo svincolo 5 Quartiere Lame.

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 luglio: sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi;

dalle 22:00 di mercoledì 10 alle 6:00 di giovedì 11 luglio, in modalità alternata: sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli; sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 via del Triumvirato o lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, a seconda delle chiusure in atto nel corso della notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio; si ricorda, infatti, che le chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

**

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 9 luglio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia, al km 184+800, o alla stazione di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio.

Per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 luglio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, al km 22+200 o alla stazione di Imola, al km 50+100; dalle 21:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 luglio, sarà chiusa l’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona/Pescara.

**

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A22 Autostrada del Brennero e Reggio Emilia, verso Milano. Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A22 Autostrada del Brennero immette sulla A1, in direzione di Milano.

In alternativa, a chi da Bologna è diretto verso Milano, si consiglia immettersi sulla A22 del Brennero, uscire alla stazione di Campogalliano e percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13 bis, SP105, SS468 – via della Pace, SS 72, viale dei Trattati di Roma, per rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.