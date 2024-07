Al via a Maranello “Estate Junior”, rassegna di spettacoli divertenti proposti nei parchi e nelle frazioni, per bambini e famiglie. Primo appuntamento martedì 9 luglio alle ore 21 a Torre Maina, nel Sagrato della Chiesa Parrocchiale, con “Attenti dl Bebè”, spettacolo di Officine Duende.

Cosa c’è di più dolce e romantico di una giovane coppia che corona il proprio sogno di avere un bebè? Un’esperienza travolgente, soprattutto se il piccolo mangia come un orco, urla come un drago e di dormire non ne vuole sapere… Poco distante dalla famigliola vive la Strega Cicoria, il cui unico desiderio è far zittire tutti i bambini a partire dal suo vicino, le manca poco per riuscire nel suo intento, giusto un ultimo ingrediente… Tra autosvezzamento, cambio pannolini e improbabili baby-sitter, sarà un’arma segreta a salvare la situazione e anche tutti i fanciulli!