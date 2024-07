Mercoledì 10 luglio è in programma una festa di strada “Notte Bianca” in via Ferrarese. Per l’occasione sono stati adottati alcuni provvedimenti al traffico legati allo svolgimento della manifestazione.

Dalle 17 alle 24 del 10 luglio, saranno in vigore le seguenti limitazioni:

via Ferrarese , da via Donato Creti a via Algardi, divieto di transito veicolare

, da via Donato Creti a via Algardi, divieto di transito veicolare via Donato Creti , all’incrocio con via Ferrarese (in entrambi i sensi di marcia), direzione obbligatoria diritto

, all’incrocio con via Ferrarese (in entrambi i sensi di marcia), direzione obbligatoria diritto via Ferrarese, all’incrocio con via Donato Creti, direzione obbligatoria diritto

Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili, veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine.