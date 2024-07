Si è conclusa una fase dei lavori di riqualificazione del Palazzo comunale di Modena, nell’area del sito Unesco, tra piazza Grande, Duomo e Ghirlandina, che ha riguardato il rifacimento della copertura e l’adeguamento funzionale degli uffici al terzo piano della porzione di fabbricato tra piazzetta delle Ova e piazza Torre. In quegli uffici, prima non utilizzati, ora si trova il personale dell’assessorato alla Cultura, al Turismo e alla Promozione della città.

In questi giorni è in corso la rimozione dei ponteggi su piazza Torre e dei parapetti presenti in copertura su via Emilia centro, dopo che sono già stati rimossi quelli in piazzetta delle Ova.

Gli interventi di riqualificazione e restauro del Palazzo comunale, frutto di un confronto continuativo con la Soprintendenza, hanno preso il via a giugno del 2022 con la riqualificazione energetica e impiantistica dei circa 7.600 metri quadri dell’edificio senza mai interrompere le attività degli uffici: sono stati rifatti gli impianti elettrici, la rete dati, l’impianto di illuminazione e sono stati sostituiti gli infissi.

A seguire, è stato effettuato un intervento strutturale, di restauro e adeguamento funzionale del Palazzo del valore complessivo di 4 milioni 140 mila euro, cofinanziato per 1 milione 320 mila euro nell’ambito delle risorse post sisma.

Tra questi, appunto, il rifacimento della copertura e l’adeguamento funzionale degli uffici al terzo piano, oltre che la sostituzione delle pavimentazioni ammalorate in diverse aree del Palazzo comunale. I lavori sono stati suddivisi in fasi, in modo da interferire, anche in questo caso, il meno possibile con le attività degli uffici.

E’ in corso, inoltre, la predisposizione delle procedure di gara per l’intervento di rafforzamento strutturale ed ampliamento dell’Acetaia comunale, sulla base di un progetto che ha già ottenuto il via libera dalla Regione per un finanziamento post sisma di oltre 1 milione 190 mila euro, e la somma restante, circa 120 mila euro, derivante da risorse comunali.

E’ previsto inoltre un successivo intervento di completamento del raffrescamento di Palazzo comunale.

Il Palazzo occupa un intero isolato nel cuore dell’area del sito Unesco ed è frutto dell’accorpamento nel corso dei secoli, a partire dal medioevo, di una decina di diversi edifici: oltre alle Sale storiche e all’area del Consiglio comunale vi trovano posto gli uffici di diversi servizi comunali.

Con i lavori si sta intervenendo per la prima volta dopo decenni sui diversi sistemi del complesso immobiliare per un valore complessivo intorno ai cinque milioni e mezzo di euro.