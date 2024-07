L’ Associazione Amici dell’antica Pieve è da tempo impegnata a sostenere e promuovere iniziative ed eventi legati alla cultura e alla valorizzazione del territorio, in particolare del nostro Appennino. Per questo ha organizzato in collaborazione con AERCO, un concerto GOSPEL che si terrà all’Antica Pieve di San Pietro di Roffeno, sabato 13 luglio alle ore 21.00 nella piazza antistante la chiesa.

Luogo di grande suggestione che bene si presta ad ospitare un evento musicale coinvolgente ed emozionante come il GOSPEL. Il concerto è all’interno della rassegna musicale VOCI NEI CHIOSTRI – protagonista il CORO Spirituals Ensemble –. Gli Spirituals Ensemble nascono a Bologna nel 1982 e propongono oltre ai classici della musica Spiritual un repertorio di Gospel classici e moderni con arrangiamenti originali. Il coro è sempre accompagnato dai propri musicisti ed è diretto dal Maestro Massimo Gallo. Il concerto è con ingresso ibero – Il concerto rientra nella raccolta fondi pro restauro organo della Antica Pieve, e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vergato.

Questa serata anticipa inoltre i festeggiamenti per la giornata del Santo Patrono della Pieve. Infatti Domenica 14 Luglio sarà celebrata alle ore 17.00 la Santa Messa con la processione e i campanari.

PRESSO BORGO LA SCOLA:

– Sabato 13 luglio ad ore 16 Chloe Facchini presenta il suo libro “DONNA”,

– Sabato 13 luglio ad ore 21 il gruppo Cantlos presenterà lo spettacolo “Ballate celtiche e antiche canzoni”, un viaggio tra parole e musica nei canti dei menestrelli, cantastorie, bardi e trovatori. Il gruppo è formato da Willy Amadori al violino, Rossella de Falco all’arpa e voce, Teresa Stea al bodhran e voce e Lorenzo Colliva alla chitarra e voce.

– Domenica 14 luglio ad ore 17.30 i Maeba con un tributo in forma acustica alla musica italiana.

Infine domenica 14 luglio alle 16.00 fa tappa a Scola il festival Spaesaggi con la presentazione del libro di T. Rabboni e B. Homes “Da Campolo pedalando”.

A TOLE’: MOSTRA “30 PICCOLE INVENZIONI CHE HANNO RIVOLUZIONATO IL QUOTIDIANO

PRESSO OASI DI TOLE’

Domenica 14 Luglio, ore 16.00

Visita guidata lungo i sentieri artistici di OASI Tolè e alle sue raccolte d’arte con Paolo Gualandi Scultore e La Nottola Aps-Asd

Le opere visitabili a O.A.S.I.:

• BOLOGNA VELATA – Artisti Bolognesi della seconda metà del ‘900 a 500 m. s.l.m.

• I RAKU – Raccolta permanente di ceramiche Raku all’aperto

• GIANO BIFRONTE e CUORE DI PIETRA – realizzate con gli studenti dell’IsArt di Bologna

• UROBORO – Scultura in adobe, simbolo antico della ciclicità delle cose che si rigenerano a partire dalla propria distruzione

• VIA CON L’ONDA, LA BARCA VICHINGA – Scultura in pietra di Alfredo Marchi

• SENTIERI D’ARTISTA – “Soglia alla luna”, opere di Danilo Cassano, e “L’altro bosco sul torrente”, sculture ceramiche di Adele Jandolo e Cristina Oggioni

• RACCOLTA OPERE DI PAOLO GUALANDI e infine OPERE ALL’APERTO di Adriano Avanzolini, Rosa Bagnaresi, Mirta Carroli, Tiziana Flandi, Leto Tao, Gianluigi Olmi, Giuseppe Simboli, Elena Succi, Nicola Zamboni

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE

cell. 335 691 2591 e 329 427 2992

oasitole@nottola.org

www.nottola.org / www.oasitole.it

L’iniziativa fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

MUSEO NAZIONALE ETRUSCO “POMPEO ARIA” E AREA ARCHEOLOGICA DI KAINUA

domenica 14 luglio 2024

Ore 16.00 Ex terra opera: l’architettura in materiale deperibile di Kainua-Marzabotto

Presentazione di un progetto di archeologia sperimentale a cura del Dott. Alberto Brutto legato allo studio, comprensione e riproduzione delle tecniche costruttive impiegate nella città di Kainua.

Ore 16.00 – presentazione del progetto Ex terra opera: l’architettura in materiale deperibile di Kainua-Marzabotto e delle tecniche di costruzione in terra cruda antiche e moderne. La presentazione si svolgerà all’interno dei magazzini del Museo, sarà quindi anche l’occasione per conoscere un dietro le quinte solitamente riservato ai soli addetti ai lavori.

Ore 16.20 circa – visita al Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto con presentazione dei materiali architettonici originali esposti.

A seguire dimostrazione della produzione di mattoni secondo le tecniche antiche: i partecipanti avranno l’opportunità di provare loro stessi a realizzare un mattone secondo le tecniche costruttive etrusche a noi note.

Ore 17.30 – Laboratorio dedicato a bambine e bambini dai 5 anni

Stampa e decorazione di un mattone etrusco.

La partecipazione è su prenotazione, posti limitati. Per prenotarsi chiamare 051.932353 oppure scrivere a drm-ero.museonazionaletrusco@cultura.gov.it

L’iniziativa è gratuita, salvo costo di ingresso al Museo (3 intero, gratuito per residenti a Marzabotto e gratuità di legge).

Nel corso delle diverse attività verranno manipolate terra e paglia, si consiglia per questo un abbigliamento comodo e sporcabile.