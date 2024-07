Dopo che la settimana scorsa è stato riaperto ufficialmente il parco, una volta ultimati gli importanti lavori di riqualificazione effettuati dalla Fondazione di Vignola, ora si potrà di nuovo accedere alle sale studio di Villa Trenti dalla porta anteriore (quella per intenderci che guarda la contigua biblioteca Auris), utilizzando un apposito badge.

“Si tratta di un servizio pensato per gli studenti che frequentano Villa Trenti – spiega l’assessora alla Cultura del Comune di Vignola Daniela Fatatis – in modo da renderli maggiormente autonomi nell’ingresso e nell’uscita dalla struttura. Chi è ancora in possesso del vecchio badge pre-Covid deve comunque rinnovarlo, tutti gli altri dovranno fare richiesta agli uffici situati a Villa Trenti che provvederanno a consegnare il nuovo badge in giornata”.

Potranno richiedere il badge tutti i maggiorenni, iscritti alla Biblioteca Auris, che presenteranno l’apposita domanda. Una volta ottenuto il badge si muoveranno autonomamente. Chi si presenta a Villa Trenti per la prima volta o chi, fornitori o tecnici, non è interessato a frequentare le sale studio, entrerà ancora suonando al campanello della porta posteriore. Saranno gli impiegati presenti negli uffici a farli entrare.

Naturalmente il badge funzionerà solo quando le sale studio di Villa Trenti sono aperte al pubblico. L’orario estivo, in vigore fino al 20 settembre, prevede l’apertura tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e due pomeriggi la settimana, il lunedì e il giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Chiusura totale delle sale studio solo dal 12 al 16 agosto.

“Continua il lavoro dell’Amministrazione, in collaborazione con la Fondazione di Vignola, per rendere più fruibile il polo bibliotecario vignolese – conclude Daniela Fatatis – Dopo il ripristino dei badge per accedere alle sale studio di Villa Trenti, si lavora ora all’obiettivo di riaprire il bar della Biblioteca. Proprio in questi giorni, infatti, sta partendo l’iter della gara per l’assegnazione della gestione del bar”.