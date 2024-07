I quattro componenti hanno trovato una perfetta simbiosi artistica, portando l’Ensemble a livelli di assoluta eccellenza. Nella sua pluriennale attività il quartetto ha partecipato a vari concorsi di musica da camera, distinguendosi particolarmente con la vittoria del Concorso Internazionale Premio Ancona presieduto da Goffredo Petrassi, aggiudicandosi anche il premio speciale per l’interpretazione del repertorio contemporaneo.

Oltre a trascrizioni di celebri pagine di Bach, Monteverdi, Gershwin e Shostakovich, il repertorio dell’ISQ comprende brani originali del Novecento per quartetto di sassofoni (Glazunov, Françaix, Glass, Dubois, Torke e Desenclos), brani di autori contemporanei (Sciarrino, Nyman, Donatoni, Xenakis, Pousseur, Glass, Arvo Pärt) e di autori latinoamericani, oltre a brani di estrazione blues e jazz. Il gruppo inoltre propone in concerto, con grande successo, composizioni ad esso dedicate di autori contemporanei di De Rossi Re, Scodanibbio, Sbordoni, Harnell e Nicolau.

L’Ensemble è già stato applaudito in oltre trecento concerti tenuti nelle più importanti sale internazionali di Francia, Germania, Spagna, Svezia, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Libano e Russia con programmi che affiancano tradizione e modernità. Si è poi esibito in veste di solista con molteplici orchestre sinfoniche, proponendo progetti originali e collaborando con i maggiori compositori del nostro tempo. In merito vanno citati la collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Malipiero con musiche di Dubois e Piazzolla, quella con il quartetto d’archi Fonè alla realizzazione di un’inedita elaborazione dell’Arte della Fuga di Bach per doppio quartetto e l’esecuzione nel 2010, in prima assoluta in Italia, di Amao Omi di Kancheli per quartetto di sax e coro presso il Duomo di Milano. Di assoluto rilievo, inoltre, la partecipazione nel 1999 dell’Italian Saxophone Quartet alla première di Outis di Berio con l’Orchestra Sinfonica del Teatro alla Scala di Milano e la collaborazione con Salvatore Sciarrino nella promozione della sua opera Pagine.

La produzione discografica comprende CD per la Delos e Pentaphon. Nel 2018 l’ISQ ha presentato il CD The Italian Way con autori classici e musica da film per l’etichetta giapponese Da Vinci.

Il programma odierno comprende trascrizioni di lavori concepiti per altri organici, quali sono la celebre Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, la terza delle Sei Sonate a quattro di Gioachino Rossini. A seguire composizioni originali dal sapore latino dello spagnolo Pedro Iturralde e del venezuelano Aldemaro Romero e un finale dedicato alle partiture firmate per il grande schermo da Ennio Morricone, Nicola Piovani e Nino Rota.

Biglietti €15 salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, telefonando allo 059 2033010 oppure sul luogo del concerto a partire da un’ora prima dello spettacolo. Info www.teatrocomunalemodena.it.