Rapina un signore in strada, ma dopo un inseguimento la Polizia Locale lo blocca e lo arresta. Mattinata movimentata nei giorni scorsi in Bolognina, quando una pattuglia del reparto Navile della Polizia Locale in servizio di controllo territorio, è stata attirata dalle urla di alcuni passanti.

Gli agenti sono stati subito informati di una rapina appena successa ai danni di un signore e che il colpevole nel frattempo si era dato alla fuga in direzione di via Tibaldi. La pattuglia si è messa immediatamente sulle tracce del rapinatore ed è riuscita a bloccarlo in via Da Faenza, grazie anche all’aiuto di un cittadino che ha ostacolato il fuggitivo facendolo cadere a terra. Nelle mani del ventiseienne, gli agenti hanno rinvenuto 220 euro e i documenti del signore derubato. Dopo tutti i controlli necessari, l’uomo è stato posto in arresto per rapina e condotto in carcere.