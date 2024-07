“Ad appena 30 giorni dalla sua proclamazione a Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini mette le mani avanti: preoccupato già di non avere abbastanza risorse (oltretutto esterne) per poter mantenere le promesse. Come spesso ribadito durante l’intera campagna elettorale, le promesse devono avere una copertura finanziaria all’interno del bilancio comunale… siamo già arrivati al momento delle giustificazioni?”. Così Sharon Ruggeri, Segretario Lega Sassuolo e Stefano Bargi, Consigliere Regionale Lega.

“Com’era lo slogan? “Asili gratis per tutti!” Di questo passo più che asili gratis per tutti, speriamo solo che non aumentino le tariffe attuali.

Non sarà mica il caso già di dire che “quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba?”

Aggiungiamo solamente che il giovane Sindaco ha trovato una bella “pappa pronta”: conti in ordine e 30 milioni di fondi recepiti ed opere già avviate che lui dovrà solamente concludere tagliando dei nastri.

Ricordiamo invece gli anni in cui l’amministrazione Menani ha dovuto governare con una pandemia, chiusure imposte, economia ed attività economiche al collasso, aumento dei costi energetici e Sgp in una situazione disastrosa; nonostante questo mai abbiamo sentito lamentele ma, al massimo, abbiamo visto solo maniche rimboccate per lavorare”, concludono Ruggeri e Bargi.