I Carabinieri della Stazione di Altedo hanno arrestato un 55enne, italiano disoccupato, noto alle Forze dell’Ordine, per maltrattamenti e violenze nei confronti della ex compagna. È successo quando i Carabinieri, impegnati in un servizio del controllo del territorio, su richiesta della Centrale Operativa, hanno eseguito un intervento presso un’abitazione del Comune di Bentivoglio, in quanto una 48enne straniera ha richiesto l’aiuto dei militari dopo essere stata aggredita dall’ex compagno.

All’arrivo dei Carabinieri, dopo pochi istanti, la donna ha riferito che l’uomo aveva danneggiato un cartello posto all’ingresso del giardino nonché la porta d’ingresso principale dell’abitazione e sentendosi minacciata ed impaurita, decideva di chiudersi in casa, ma tale atteggiamento ha indispettito ulteriormente il 55enne. Anche alla presenza dei militari, l’uomo ha continuato ad inveire nei confronti della donna asserendo che la stessa dovesse restituirgli la somma in denaro di 85,00 euro.

Inoltre nel settembre del 2023, a causa dei ripetuti comportamenti aggressivi posti in essere dall’uomo, la donna aveva deciso di interrompere la relazione con il 55enne, ma quest’ultimo ha continuato, in diverse circostanze, ad inveire nei confronti della 48enne con continue condotte minacciose e violente e temendo per la propria incolumità, la donna si è rivolta ai Carabinieri per denunciare l’ex compagno.

Alla luce di quanto indicato, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’amato” di Bologna.