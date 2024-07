Questa volta è stato un cassonetto dei rifiuti ad attirare l’attenzione del cane Ares e naturalmente il suo infallibile fiuto. Nei giorni scorsi infatti, l’unità cinofila del reparto Sicurezza Urbana e agenti del Nucleo Territoriale Navile si sono presentati in via Di Vincenzo per un controllo.

L’agente a quattro zampe Ares si è diretto velocemente verso un cassonetto dei rifiuti, richiamando l’attenzione dei colleghi. Sotto il cassonetto era presente uno zaino, all’interno del quale c’era una busta trasparente contenente erba e una sostanza di colore marrone. Dalle analisi e la pesata delle sostanze, è emerso che si trattasse di oltre 900 grammi di marijuana e di poco più di 10 grammi di hashish, per un totale di circa un chilo di stupefacente. Tutto il contenuto della busta è stato quindi sequestrato a carico di ignoti