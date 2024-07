Continua la rassegna “Note di notte” nella suggestiva corte del castello di Spezzano, martedì 16 luglio i Flexus cantano Lucio Dalla. Dalle ore 21.00 il racconto in musica della vita e delle opere del cantautore bolognese attraverso le sue canzoni più rappresentative: dai primi grandi successi ai capolavori della piena maturità artistica, senza tralasciare gioielli meno frequentati della sua vastissima produzione. Le canzoni sono rilette in modo originale ma rispettoso, spaziando tra sonorità acustiche, elettriche, rock e folk ed a tratti jazz. Dipinti sonori che si tingono di colori freschi e giochi di luce facendo apprezzare il profondo universo di Lucio Dalla. A cura di Associazione culturale Caotica

L’ingresso è come sempre libero e gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili (199 in corte). In caso di maltempo la serata musicale si svolgerà in Sala delle Vedute (99 posti), con accesso per ordine di arrivo.

Sarà disponibile anche il servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

Gli appuntamenti di “Note di notte” sono proposti dal Comitato Fiorano in Festa, insieme all’associazione Quelli del ’29, che gestisce il teatro Astoria, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese. La rassegna è inclusa nel progetto Palcoscenico per la città “sostenuto da Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all’Opera 2024”.

Sempre martedì 16 luglio per i più piccoli tornano le letture serali di “Corti-letto”, alle ore 20.45 presso il giardino del BLA (via Silvio Pellico 7-9), con l’associazione Librarsi. Ingresso libero e gratuito, ma è necessario portare un telo per sedersi.