Oggi, in occasione del 63° anniversario della morte del Maresciallo Suriano Eduardo, in forza alla Squadra Mobile di Bologna, vittima del dovere tragicamente caduto a Cesenatico (FC) il 15 luglio 1961, poiché attinto mortalmente da colpi d’arma da fuoco esplosi da un criminale, si è svolta in mattinata una cerimonia commemorativa presso la Certosa di Bologna, luogo in cui il Maresciallo riposa in pace.

Nella circostanza, alla presenza dei familiari del collega scomparso, del Questore di Bologna Dott. Antonio Sbordone, del Dirigente della Sezione Stradale di Bologna Dott. Gianfranco Martorano e dei rappresentanti dell’ANPS, Padre Domenico Vittorini (Cappellano della Polizia di Stato) ha svolto un breve momento di preghiera a cui è seguita la deposizione di un omaggio floreale a nome del Capo della Polizia.

L’esigenza di ricordare i Poliziotti caduti esprime il senso di appartenenza e la gratitudine verso coloro che hanno sacrificato la vita a difesa delle Istituzioni e della democrazia, per questo motivo, il Questore, durante il suo discorso, ha affermato che uno dei suoi compiti sarà quello di mantenere viva la memoria dei colleghi che hanno perso la vita svolgendo il proprio dovere.