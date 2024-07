“La giornata di oggi è molto importante nel percorso che ci porterà ad avere il tram a Bologna. Sono partiti infatti due nuovi cantieri in Ugo Bassi e Indipendenza nel cuore del centro storico, mentre il cantiere di via Riva di Reno entra in una nuova fase, con la scopertura del canale.

Con la partenza di questi lavori, da oggi sono attivi in città cantieri 20 cantieri per la realizzazione della prima linea del tram e sono al lavoro 350 persone – oltre 200 in più rispetto a quelle che erano impiegate un anno fa – , che ringrazio per la grande professionalità e l’impegno che stanno dimostrando anche in condizioni climatiche molto dure.

I numeri ci raccontano l’entrata in una nuova fase, ancora più intensa rispetto al primo anno di cantieri che abbiamo visto in città. Ringraziamo per la collaborazione residenti e commercianti delle zone interessate e tutta la cittadinanza per la pazienza che occorrerà per gli inevitabili impatti sulla mobilità.

Siamo al lavoro per limitare al massimo i disagi e siamo convinti che fra due anni Bologna sarà più sostenibile e più bella, e tutti ne avremo vantaggi e benefici.

Anche il corteo del 2 Agosto quest’anno subirà una modifica al percorso per la presenza del cantiere in via Indipendenza: all’altezza di via dei Mille infatti svolterà a sinistra verso piazza dei Martiri per arrivare alla stazione da via Amendola”.