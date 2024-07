Sette studentesse universitarie cinesi sono state ricevute al Palazzo comunale di Modena, nel pomeriggio di martedì 16 luglio, dall’assessora alle Politiche educative e al Rapporto con l’Università Federica Venturelli.

Le studentesse, provenienti dalla Southwestern University of Finance and Economics, un’università di finanza ed economia pubblica con sede a Chengdu nella provincia cinese di Sichuan, stanno frequentando in questi giorni, dal 15 al 26 luglio, la prima edizione della “Summer School Discovering Italy: a Gateway to Europe”, organizzata dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con la Fondazione Marco Biagi. Sono arrivate in Italia accompagnate dal Rettore della loro Università, prof. Zhang Jiarui.

La Summer School offre un’importante opportunità per conoscere la cultura e la storia italiana, ed è in questo contesto che le studentesse hanno incontrato l’assessora Venturelli e visitato il Palazzo comunale di Modena, ammirandone in particolare le Sale storiche e l’Acetaia.

Con loro, la direttrice scientifica della Summer School, Franca Poppi, e una docente del corso, la professoressa Attilia Lavagno.