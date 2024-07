La Città metropolitana di Bologna ha ottenuto un contributo di 40.000 euro dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto “Futuro rinnovabile: valorizzazione dello Sportello Green per le Imprese”, risultando fra i primi in graduatoria sul “Bando Azioni di Sistema per il Supporto agli Enti Locali sui Temi della Transizione Energetica – II Edizione”. Questo finanziamento permetterà di potenziare le iniziative a favore delle imprese del territorio metropolitano per la loro transizione verso pratiche sostenibili.

Il progetto “Futuro rinnovabile: valorizzazione dello Sportello Green per le Imprese”, presentato dalla Città metropolitana con il supporto della società AESS (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) e in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro e Unione Savena Idice, mira a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione sostenibile nel territorio bolognese.

Le attività del progetto

Il progetto del valore complessivo di 50.000 euro prevede diverse attività chiave fra cui:

Gestione dello Sportello Green per le Imprese: assistenza continua presso la sede fisica di Bologna.

Eventi di lancio e promozione: organizzazione di eventi per far conoscere lo Sportello e le sue iniziative.

Laboratori per aspiranti imprenditori: workshop dedicati a sviluppare idee di business green e sostenibili in particolare in Appennino bolognese.

Materiali promozionali e campagne di comunicazione: creazione di materiali informativi e promozionali per aumentare la visibilità dello Sportello.

Risultati attesi

Con il supporto della Regione Emilia-Romagna, ci si attende un significativo impatto positivo sulle micro, piccole e medie imprese del territorio, attraverso l’aumento della consapevolezza e delle competenze in materia di sostenibilità ambientale, nonché la crescita delle opportunità di networking e collaborazione tra imprese e istituzioni.

Bologna Innovation Square (BIS): il cuore dell’Innovazione

Il progetto rientra fra le attività del ramo “Innovazione per la transizione ecologica” di Bologna Innovation Square (BIS), la piattaforma dell’innovazione promossa dall’Ufficio Comune sullo sviluppo economico, imprese, occupazione di Città Metropolitana e Comune di Bologna. BIS è lo spazio per il confronto e la collaborazione tra imprese, amministrazioni e realtà dell’innovazione del territorio metropolitano, con l’obiettivo di sviluppare sinergie e progettualità condivise.

BIS si impegna a rendere il territorio metropolitano uno dei più innovativi in Italia, agevolando e promuovendo la collaborazione tra gli attori del sistema territoriale in stretta sinergia con l’ecosistema dell’innovazione regionale. Questa piattaforma rappresenta una comunità di intenti tra Pubblica Amministrazione, Università, imprese, centri di ricerca, spazi dell’innovazione e startup, per realizzare attività di beneficio comune e per il territorio.