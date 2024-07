E’ stata presentata oggi presso la Questura di Bologna, l’iniziativa della Polizia di Stato “Pillole di cybersicurezza”. Il progetto, che coinvolge partner pubblici e privati, quali l’Aeroporto di Bologna, il Centro Commerciale Gran Reno, il gruppo UNIPOL Arena (che comprende i due complessi per eventi, Unipol Arena e Sequoie Music Park), punta a intercettare il maggior numero di utenti attraverso la diffusione di brevi messaggi video informativi, realizzati dalla Polizia Postale, sui rischi delle frodi on-line.

L’iniziativa è stata presentata dal Questore di Bologna, Antonio Sbordone, e dal Dirigente del COSC Polizia Postale dell’Emilia Romagna, M. Cristina Fagone, alla presenza anche del Presidente dell’Aeroporto di Bologna, Enrico Postacchini, del Direttore e del Responsabile tecnico del Centro Commerciale Gran Reno, Pietro Mauro e Nicola Cua, del Presidente dell’UNIPOL Arena e Sequoie Music Park, Claudio Sabatini.

Negli ultimi anni, il numero di reati informatici è aumentato sensibilmente, anche grazie a tecniche di ingegneria sociale sempre nuove, utilizzate dai truffatori per abbindolare le vittime e indurle a fornire dati personali, spesso indispensabili per perfezionare le truffe più comuni. Le conseguenze sono a volte devastanti e riguardano non solo i singoli utenti, ma anche le aziende, cui causano ingenti perdite economiche, danneggiandone anche l’immagine.

In un’ottica di prevenzione, le “Pillole” mirano a sensibilizzare il pubblico sui rischi delle frodi online, in particolare del phishing, del falso trading online, del CEO fraud e delle “truffe delle case vacanza”. I video, che saranno trasmessi a più riprese durante la giornata sugli spazi messi a disposizione, avvicineranno gli utenti in attesa di prendere l’aereo, o che fanno shopping al centro commerciale o mentre aspettano l’inizio di un concerto/spettacolo.

In un settore dove ogni giorno i truffatori perfezionano le loro tecniche, l’attività informativa è fondamentale per una maggiore consapevolezza e conoscenza dei fenomeni criminali. con un’adeguata e costante opera di sensibilizzazione verso gli utenti, questi possono essere infatti riconosciuti ed evitati.

Per rimanere sempre aggiornati o per eventuali segnalazioni o richieste di informazioni e assistenza, la Polizia di Stato invita tutti a consultare il sito della Polizia Postale www.commissariatodips.it, o a contattare il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica più vicino.