Dal 22 luglio al 10 settembre i Centri di Assistenza e Urgenza del Maggiore e del S.Orsola saranno aperti solamente dalle 8 alle 20. Tutti gli altri (Navile, Casalecchio, Budrio, San Lazzaro e Vergato) rimarranno attivi 7 giorni su 7 e nell’arco di tutte le 24 ore.,

Sul sito dell’Azienda USL di Bologna, nella Guida ai Servizi, oltre a quelle sui CAU, sono disponibili le informazioni aggiornate per l’accesso ai servizi di Assistenza Primaria ad Attività Oraria (ex Guardia Medica, ex Continuità assistenziale).

CAU

Assistenza primaria ad Attività oraria