La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 22 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante è intervenuta nella zona della stazione delle corriere, in quanto era giunta segnalazione alla linea di emergenza 112NUE di un giovane che in stato di agitazione intimoriva i dipendenti e gli avventori di un esercizio commerciale, perché pretendeva la restituzione di una somma di denaro pagata per un articolo acquistato per errore.

Il giovane in questione continuava ad inveire contro i dipendenti e poi contro gli agenti intervenuti, all’interno dell’esercizio opponendo resistenza nei loro confronti. Accompagnato in Questura a seguito degli accertamenti dattiloscopici, il 22enne è risultato, già noto alle Forze dell’Ordine e regolare sul territorio nazionale in quanto richiedente asilo.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto.