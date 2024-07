Nell’ambito dei programmi estivi del comune di Lama Mocogno, mercoledì 24 luglio presso la sala Agorà in via XXIV maggio 11 alle ore 21,00 verrà presentato da Simona Casini il libro postumo di Tiziano Bedostri “IL TOUR – Monte Bianco a cavallo – da sogno a realtà” edizioni More than a Horse.

Chi non ha un sogno da realizzare? Questo testo autobiografico è la storia vera delle vicissitudini e della realizzazione di un sogno, da un ideale alla attuazione concreta di un viaggio definito da molti impossibile, sia gli esperti di equitazione sia della “gente di montagna” che vede in un emiliano un soggetto poco idoneo ai territori montani.

Il soggetto in questione è Tiziano Bedostri, emiliano di nascita, crede fermamente nella fattibilità di questo progetto.

Istruttore di equitazione e guida di turismo equestre, durante il periodo di vita vissuto in Valle d’Aosta tra le imponenti montagne, le più alte d’Europa, guidato dalle sue due passioni montagne e cavalli, decide di aprire un nuovo percorso equestre intorno al Massiccio del Monte Bianco. Dopo una lunga personale formazione equestre ed una scrupolosa ricognizione del territorio sulle tre nazioni Italia Svizzera e Francia, giunge alla conclusione che il “Tour” può essere accessibile ad utenti con buone capacità equestri.

L’autore apre quindi ad un nuova letteratura “Equitazione d’alta quota”, descrivendo nel dettaglio le numerose difficoltà che ha dovuto risolvere e affrontare a livello equestre su un territorio impervio.

Del viaggio vengono realizzate quattro edizioni, la prima nel 2004 ma, Bedostri nel libro ne

descrive tre. Il testo non è solo un diario “equestre” o una guida turistica, perché per l’autore è questa l’occasione per spaziare tra diversi argomenti, prima di tutto evidenziare il gioco delle emozioni, nel rapporto con il cavallo e la natura, dove la relazione non passa sui canali razionali ma empatici di “ascolto interiore”, non mancano pagine poetiche sulle amate montagne o sulla relazione uomo-cavallo, portatore di momenti di sacralità.

Parecchi sono gli spunti riflessivi come aspetti professionali e il mestiere di guida, infatti lo scrittore, occupandosi di formazione a livello nazionale, è stato un professionista apprezzato. Si sofferma inoltre su aspetti politici, sociali, affronta argomento come il turismo sostenibile, la disabilità, la didattica, la formazione , aspetti psicologici come il gruppo e il branco, il gioco dei ruoli, tutti argomenti in cui un qualsiasi lettore può riconoscersi.

Tiziano Bedostri torna in Emilia Romagna nel 2008, dove gestisce il maneggio di Polinago e di Sestola; ci lascia a causa di un incidente d’auto nel 2018.

La moglie Piera Barbone mette mano ai suoi scritti per completare l’opera e dare corpo al suo desiderio: lasciare la testimonianza di questa esperienza unica nel suo genere.

Le numerose foto di cui è ricco il testo realizzate principalmente da una fotografa professionista, immortalano i suggestivi colori dei momenti salienti di quell’esperienza e sono parte integrante dei filmati che verranno riprodotti nel corso della serata.

Alla presentazione sarà presente la moglie Piera Barbone curatrice del libro, il figlio Giorgio Bedostri partecipante a tre edizioni del viaggio, un attore di teatro Pedro Bomba che leggerà alcuni brani significativi del testo a seguire sarò offerto un rinfresco.

“IL TOUR –Monte Bianco a cavallo da sogno a realtà” ed. More than a Horse.