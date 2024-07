Un incendio si è sviluppato in un fienile in località Coscogno di Pavullo, in via Casa Bortolani, poco dopo l’ora di pranzo. Sono andate a fuoco alcune rotoballe e le fiamme stavano coinvolgendo la stalla attigua quando sono intervenute in forze tre squadre dei Vigili del fuoco da Pavullo, Vignola e Fanano.

È stato possibile contenere l’incendio ed evitare il propagarsi alla stalla. Purtroppo si registrano un paio di capi bovini deceduti nell’incendio. Operazioni di bonifica e smassamento ancora in corso.