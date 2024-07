Il 19 luglio scorso, durante un servizio di perlustrazione in pieno giorno, i Carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano notavano in una zona campestre una coltivazione di marijuana, evidentemente curata per la produzione dello stupefacente.

Dopo una breve quanto proficua attività di osservazione, i militari appuravano che un uomo si approssimava in loco a bordo di un’autovettura e, dopo alcuni istanti di circospezione, si dedicava ad innaffiare le piante curandone inequivocabilmente la coltura.

L’intervento in flagranza di reato consentiva così l’interruzione dell’attività illegale e l’identificazione del soggetto, un uomo di 47 anni residente in un comune del Frignano. La perquisizione domiciliare dell’interessato consentiva l’ulteriore sequestro di quasi 4 grammi di cocaina.

La droga veniva sequestrata e l’uomo, dopo gli accertamenti di rito, veniva denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.