Giovani musicisti di origine italiana, francese, slovena, russa, ucraina, spagnola, tedesca, messicana, bulgara e polacca si sono riuniti sollo la guida di Mario Sollazzo, direttore e clavicembalista, di Priska Comploi, Franziska Schoetensack e Augusto Gasbarri, rispettivamente docenti di fiati, archi e basso continuo, per una settimana di prove e per uno scambio internazionale nel segno di Europa Creativa, il progetto Europeo che sostiene e incoraggia la cooperazione internazionale in nome della cultura e dell’arte.

Si tratta in questo caso di “European Music Trails” (Percorsi musicali europei) un progetto che nel corso di tre anni vede tre diversi partner impegnati in attività volte a rendere la musica classica più interattiva e accessibile per il pubblico. Fra queste: una mostra itinerante e immersiva (accessibile al pubblico prima del concerto), workshop e concerti con allievi e docenti tutta Europa, seminari e spettacoli di poesia di strada e di danza. L’iniziativa è realizzata dall’associazione musicale Notenspur di Lipsia, dall’orchestra barocca Le Concert de l’Hostel Dieu (a Lione, in Francia) e dalla Fondazione Teatro Comunale di Modena. Bach – The Art of Movement è il soggetto principale dal progetto, iniziato nel 2023, che si concentra sul famoso compositore di Lipsia dal punto di vista dell’eredità nei confronti degli altri musicisti europei. Il progetto vuole approfondire in particolare il rapporto fra musica e danza: gran parte delle forme strumentali barocche, infatti, ha origine nel ballo, aspetto questo ben conosciuto dal punto di vista storico ma poco presente, sia ai musicisti che al pubblico, sotto l’aspetto della pratica coreutica. Dopo il concerto, che il Teatro modenese presenta nel contesto de l’Altro Suono festival, i musicisti si trasferiranno al Festival di San Donat, in Francia, per una seconda esibizione il 27 luglio e quindi a Lipsia, in Germania, dal 17 al 24 novembre per una seconda residenza che, oltre al concerto, prevede dimostrazioni didattiche in piccoli ensemble presso le scuole cittadine e concerti in case private per l’evento annuale “Night of Music at Home”.

Sempre nel contesto di European Music Trails, per la terza edizione di “Concert in the green”, il 27 luglio si terrà un’escursione musicale intorno al borgo antico di Montecreto, per esplorare il paesaggio e la storia delle acque e dei mulini in Appennino. Un trekking suggestivo accompagnato dalle note di Bach che giunge fino ai boschi, camminando nella natura tra torrenti e piccole cascate (prenotazioni tel. 345 0851765 ore 10 – 12.30).

Biglietti del Concerto €15 salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, telefonando allo 059 2033010 oppure sul luogo del concerto a partire da un’ora prima dello spettacolo. Info www.teatrocomunalemodena.it. In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Pavarotti-Freni