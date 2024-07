Proseguono gli eventi di “Estate Junior”, rassegna di spettacoli per bambini e famiglie. Martedì 23 luglio alle ore 21 a San Venanzio, al Circolo Canarino, è in programma “Truciolo e il cavallo a dondolo”, spettacolo proposto dal Teatro dei burattini di Ivano Rota.

“In una vecchia bottega della Brianza”, spiega l’autore, “un falegname di gran mestiere e il suo garzone Truciolo, stanchi dei soliti lavori anziché fare tavoli ed armadi un giorno pensarono bene di costruire un cavallo a dondolo. In ciò forse non c’era nulla di strano, sennonché per questo antico gioco usarono come legno una tavola particolare: proveniva dalla stessa pianta con la quale venne costruito un certo Pinocchio”.