Il personale del Commissariato di P.S. di Imola, unitamente a quello della Polizia Locale, è impegnato in prima linea in attività di prevenzione e contrasto di quelle condotte che incidono significativamente e in negativo sulla sicurezza, nello specifico di quella degli utenti della circolazione stradale, per garantire strade più sicure e nella speranza di ridurre quanto più possibile i sinistri che, sempre più spesso, mietono vittime anche tra i giovanissimi.

I servizi, che vanno avanti dal 27 giugno 2024, proseguiranno per tutto il resto della stagione estiva e prevedono l’impiego di pattuglie miste che effettuano controlli dinamici e posti di controllo. Fino ad ora sono stati svolti n. 6 servizi in altrettante serate e sono stati controllati n. 81 soggetti e una quarantina di veicoli, rilevando e sanzionando diverse infrazioni: nello specifico sono stati elevati n. 8 verbali per infrazioni al codice della strada relativi all’uso del cellulare alla guida e il mancato uso della cintura di sicurezza. Per quanto riguarda i ciclomotori fermati, sono stati sanzionati 3 conducenti per guida senza l’utilizzo del casco.