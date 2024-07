Nei prossimi mesi è in programma il rifacimento dell’asfalto in cinque strade vignolesi, tra cui anche un tratto di viale Vittorio Veneto: lo ha deliberato la Giunta del Comune di Vignola nella seduta di lunedì 22 luglio. Il budget stanziato per lavori di manutenzione straordinaria di tratti della rete stradale comunale è di 200mila euro. Con questa cifra sarà possibile asfaltare il tratto di viale Vittorio Veneto compreso tra via della Pace e via Montanara e la rotatoria all’intersezione tra viale Vittorio Veneto e la Tangenziale Ovest. Verrà rifatto il manto stradale anche su via Giacomo Leopardi, in zona Brodano, e via Pietro Mascagni, in zona Vescovada. In calendario c’è anche l’asfaltatura di un ulteriore tratto di via Alessandro Plessi, tra via Paradisi e via Giordano Bruno.

“L’ufficio tecnico ha individuato i tratti stradali dove occorreva effettuare interventi manutentivi con maggiore urgenza – spiega l’assessore alla Viabilità del Comune di Vignola Niccolò Pesci – Tra questi, è stato inserito anche il segmento più ammalorato di viale Vittorio Veneto, una delle arterie principali della città, utilizzata non solo dal trasporto privato ma anche da quello pubblico. Abbiamo inserito anche un ulteriore tratto di Alessandro Plessi nell’ottica di continuare la riqualificazione di un’altra arteria di grande percorrenza in ingresso della città. Via Plessi, grazie ai fondi PNRR, è già al centro di un più complessivo progetto di messa in sicurezza che verrà concluso entro poche settimane. Entro fine luglio, infatti, verrà realizzata la seconda rotatoria all’incrocio con via Di mezzo, via Modenese, via per Spilamberto. L’asfaltatura del segmento interessato dalla riqualificazione verrà effettuata ad agosto: abbiamo scelto di farlo di notte, previo avviso ai residenti, in modo da ridurre al minimo i disagi per i residenti”.

In programma anche il rifacimento dell’asfalto nel tratto di via per Spilamberto compreso tra la rotatoria Don Lidio e via De Santis. Si tratta dell’ultimo stralcio dei lavori previsto dal progetto delle asfaltature ereditato dall’anno passato.

Nelle settimane scorse, asfaltature di strade vignolesi sono state effettuate anche a cura di Hera. Com’è noto, infatti, dopo che Hera esegue lavorazioni, una volta concluso il cantiere, si occupa anche del ripristino del manto stradale. E’ stato rifatto l’asfalto in via Collina, via Montori, via Bergonzini, via Don Monari e via Ori, nella zona della stazione delle corriere. Asfaltato anche un breve tratto di via Barella. E’ in corso infine, a cura dell’ufficio tecnico del Comune, il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nelle strade cittadine.