Mercoledì 24 luglio alle ore 21,15 alla chiesa di San Giuseppe nell’ambito del Fanano saxophone week arriva Alessandro Malagnino che si esibirà in duo con la pianista Susanna Pagano in un recital di musica francese. Tra gli autori in programma Debussy, Desenclos e Ravel.

Alessandro Malagnino, nato nel 1998 a Casarano (LE), ha studiato al Conservatorio di Ceglie Messapica (BR), sede distaccata del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce nella classe del M° Alessandro Trianni diplomandosi con 110 e lode e con menzione d’onore grazie anche ai preziosi consigli del M° Juan Jimenez Alba che lo ha seguito durante un anno al Conservatorio Manuel Castillo di Siviglia.

Ha proseguito il suo percorso in Francia, prima al Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles con il M° Vincent David e il suo assistente Nicolas Arsenijevic, poi al Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, nella prestigiosa classe del M° Claude Delangle dove conclude il master con il massimo dei voti a l’unanimità con le felicitazioni della giuria e successivamente ha ottenuto il diploma di 3° ciclo superiore “Artista-Diploma” con l’ensemble Next.

Si è contraddistinto in diversi concorsi internazionali come nel prestigioso Concorso Internazionale “Adolphe Sax di Dinant” dove ottiene il secondo premio, il I° premio al concorso “Adolphe Sax de l’Haÿ-Les-Roses”, al III° Concorso Internazionale Exigentia, “France Music Competition”, e nel 2022 ha conseguito il terzo premio al Concorso “Andorra Sax Fest”.

Si esibisce in concerto come solista, ma anche con altre formazioni di musica da camera. Ha sempre dimostrato un grande interesse per la musica contemporanea e durante i suoi studi in Francia ha collaborato con diversi compositori con lo scopo di creare nuova musica per il saxofono.

Il concerto si terrà alle ore 21:15 presso la chiesa di S. Giuseppe ad ingresso gratuito.