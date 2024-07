“Siamo profondamente addolorati nell’apprendere delle gravi ustioni subite da Fabian Lang, rappresentante dell’Associazione Interculturale Universo, nell’incendio di un capannone a Minerbio.

Fabian e l’Associazione Universo collaborano con il Comune di Bologna in diverse attività, dalla cooperazione con il Centro Interculturale Zonarelli alle attività di street host per Montagnola h24, attività fondamentali per la nostra Amministrazione.

Desideriamo esprimere, a nome di tutta la Giunta, la nostra solidarietà e vicinanza a Fabian, con un sincero augurio di pronta guarigione”.

Così il sindaco Matteo Lepore e la vicesindaca Emily Clancy in merito all’incidente avvenuto ieri presso un magazzino utilizzato dall’Associazione Interculturale Universo Bologna a Ca’ de’ Fabbri, nel Comune di Minerbio, nel quale il titolare ha riportato ustioni a causa di un incendio.