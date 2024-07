I Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese hanno arrestato un 75enne italiano per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante una perquisizione domiciliare d’iniziativa, che i Carabinieri hanno effettuato per accertare la presenza di sostanze stupefacenti.

Le operazioni di ricerca sono terminate col sequestro di una decina di piante di cannabis indica, 436 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del materiale adatto alla coltivazione e allo stoccaggio della sostanza. A quel punto, il presunto responsabile, identificato nel 75enne italiano, è stato arrestato e i Carabinieri hanno informato la Procura della Repubblica di Bologna. In sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 75enne è stato rimesso in libertà.