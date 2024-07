Sabato 27 luglio alle ore 18.30 inaugura la ventinovesima Fiera dell’agricoltura e dell’allevamento con la tradizionale sfilata, comprensiva di banda, coro e figuranti, per le vie del centro fino a raggiungere piazza Alessandrini, dove è previsto il nastro.

Come da tradizione, il via della Fiera 2024 di Nonantola è preceduto da un’importante anticipazione, infatti venerdì 26 luglio sul palco di Piazza Liberazione alle ore 21 arrivano i Musici di Francesco Guccini pronti a eseguire i brani storici del cantautore emiliano.

Il programma

Da sabato 27 luglio a lunedì 29 via Roma e la Torre dei Modenesi si illuminano per creare l’atmosfera di un cielo stellato sopra ai tavoli dei ristoranti, tra gli stand delle associazioni e le opere degli artisti espositori. In piazza Caduti Partigiani trova spazio la Fiera del Turismo mentre in piazza Liberazione, cuore degli spettacoli serali, assisteremo ai concerti dei Musici di Francesco Guccini, dei Savana Funk con Dj Rocca e de Il Banco del Mutuo Soccorso, si concluderà con Andrea Fratellini e zio Tore Show e lo spettacolo con Luci Led a cura della Pro Loco.

Nel Museo di Nonantola si può visitare la mostra fotografica, ascoltare musica e partecipare ai laboratori. Via Marconi e via Curiel congiungeranno il Centro Storico e il Parco della Pace con il mercatino degli artistico – creativi mentre in piazza Aldo Moro è in programma l’esposizione di automobili.

Molti gli spazi dove poter mangiare: street food in piazza Liberazione, in piazza Aldo Moro, al Parco della Pace e lungo viale Rimembranze insieme al mercato.

Nel Giardino Moreali si può cenare presso l’Osteria della Solidarietà a cura di ASEOP e in piazza Alessandrini presso lo stand di Croce Blu dove verrà inaugurata la nuova ambulanza. Sempre in piazza Alessandrini si può ammirare l’esposizione dei trattori e lo stand del belsone e del casaro, mentre nel Parco della Pace si trovano gli animali, gli antichi mestieri, la civiltà contadina, i mercati contadini coordinati da Comitato Fiera, animazioni sportive, spettacoli di magia e i cavalli che domenica mattina sfileranno insieme ai trattori lungo le vie del paese.

Infine il Luna Park per gli adulti e i più piccoli, la mostra delle lambrette e le dimostrazioni dei fuoristrada 4×4. Tante le iniziative e per tutti i gusti, non resta quindi che darci appuntamento alla Fiera.

EVENTI IN PIAZZA LIBERAZIONE

Gli eventi in Piazza Liberazione, tutti ad ingresso gratuito, sono organizzati dall’Amministrazione Comunale con la direzione artistica di Federico Sigillo per Studio’s e la collaborazione di Radioattiva.

Sostenibilità ambientale

Studio’s e Pro Loco, promotori degli eventi culturali, hanno deciso di intensificare il loro impegno per la sostenibilità ambientale attraverso una collaborazione significativa con l’Associazione 0Waste, associazione che promuove uno stile di vita sostenibile con un focus sulla riduzione della plastica monouso.

Quest’anno, insieme, hanno introdotto l’utilizzo dei bicchieri riutilizzabili durante tutte le giornate della Fiera di Nonantola. Questa iniziativa non solo promuove pratiche responsabili, ma anche sensibilizza il pubblico sull’importanza di ridurre l’impatto ambientale delle grandi manifestazioni culturali.

Venerdì 26 luglio – I Musici di Francesco Guccini in concerto

Juan Carlos “Flaco” Biondini chitarre e voce, Vince Tempera pianoforte e tastiere, Antonio Marangolo fiati e percussioni, Ellade Bandini batteria e percussioni, Giacomo Marzi basso elettrico sono I musicisti storici del Maestrone modenese eseguiranno le sue canzoni più belle, accompagnate dai ricordi di vita vissuta con Guccini. Durante la serata sarà presentato anche il loro nuovo album “Ronin”.

Sabato 27 luglio – Giacobazzi Summer Night presenta Savana Funk + Dj Rocca live

I Savana Funk, noti per il loro mix di funk, rock, blues e musica africana, porteranno sul palco la loro energia e presenza scenica. La band, nata a Bologna nel 2015, ha rapidamente conquistato il pubblico suonando sui palchi principali europei. Nell’estate del 2019 spesso live nei Jova Beach Party, i concerti estivi di Jovanotti. A giugno 2021 con la pubblicazione di “Tindouf” fa seguito una lunghissima tournée di oltre 100 date in giro per il mondo tra cui Firenze Rocks con i Red Hot Chili Peppers.

Domenica 28 luglio – Il Banco del Mutuo Soccorso in concerto

La storica band icona del progressive rock italiano per la prima volta a Nonantola. Un evento caratterizzato dall’enorme energia che la band sprigiona ogni volta che sale su di un palco. Uno spettacolo dove eseguiranno tutti i loro maggiori successi, dai brani contenuti dell’album il “Salvadanaio”, del 1972 a quelli di album divenuti leggendari come “Darwin”, “Io sono nato libero” e le popolari Hit degli anni ’80 come Moby Dick, Paolo Pa’ e Canto di primavera.

Lunedì 29 luglio – Marotta Evolution Night presenta “La Serata del Cuore” con Andrea Fratellini e l’associazione Coré a’ Coré

Andrea Fratellini è un ventriloquo mago e cantante, conosciuto al grande pubblico come vincitore di Italia’s Got Talent 2020, insieme al simpaticissimo e irriverente pupazzo Zio Tore. Il suo one-man show è uno spettacolo adatto veramente a tutti, ricco di momenti di esilarante comicità, attraverso effetti magici, gag comiche e ventriloquia con pupazzi. Non solo i pupazzi: Fratellini coinvolgerà e darà voce anche ad oggetti e persone del pubblico. Un mix originale di magia e ventriloquia, accompagnati da ironia e comicità ma anche da musica e canzoni cantate dal vivo.

A concludere la 29 esima Fiera di Nonantola, lo spettacolo di luci e led a cura di Pro Loco in Piazza Liberazione.