Ludovica Cavalli e Valentina Gottardi, studentesse dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, sono state convocate per partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Ludovica Cavalli, studentessa del corso di laurea triennale in Chimica, è stata convocata per gareggiare nei 1500 metri di atletica leggera. Cavalli ha fatto parte del Programma Unimore Sport Excellence per tre anni consecutivi e ha vinto il Premio di Studio Mattia Dall’Aglio nel 2021. La studentessa, allenata da Stefano Baldini, campione olimpico nella maratona di Atene 2004, sta attualmente completando la sua preparazione preolimpica a St. Moritz e poi a Predazzo e inizierà la sua competizione olimpica il 6 agosto,

Casualità vuole che Ludovica gareggerà contro Aleksandra Plocinska, studentessa della SGGW – Warsaw University of Life Sciences, università parte, come Unimore, dell’alleanza UNIgreen, con focus su agricoltura sostenibile, biotecnologia verde e scienze ambientali e della vita.

Si trova già a Parigi in tempo per il 26 luglio, giorno di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, Valentina Gottardi, iscritta al corso di laurea in Ingegneria Gestionale, che parteciperà alla competizione di beach volley insieme alla compagna Marta Menegatti. Anche Gottardi, che inizierà le sue gare domenica 28 luglio, fa parte del Programma Unimore Sport Excellence da tre anni e ha ricevuto il Premio di Studio SAU Group nel 2022.

“La partecipazione di Ludovica Cavalli e Valentina Gottardi alle Olimpiadi di Parigi 2024 è motivo di orgoglio per l’intera comunità accademica di Unimore – commenta la Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata allo Sport di Unimore – . Ludovica, studentessa di Chimica, e Valentina, studentessa di Ingegneria Gestionale, hanno dimostrato come sia possibile eccellere nello sport mantenendo un alto livello di rendimento negli studi.”

“Il loro percorso – continua la Prof.ssa Morlini – ci rammenta l’efficacia del Programma Unimore Sport Excellence, che offre a studenti e studentesse atleti il supporto necessario per conciliare le esigenze sportive con quelle accademiche. Come Università, siamo fieri di sostenere giovani talenti che portano avanti con successo sia la carriera sportiva che quella accademica. A Ludovica e Valentina auguriamo il meglio per le loro competizioni olimpiche, nella certezza che rappresenteranno al meglio la nostra Università e il nostro Paese.”